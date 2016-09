Marina Kaljurand loobus välisministriametist tormakalt ja lubas presidendiks kandideerides – seisan kaljuna Eesti eest.

See tõmbas Taavi Rõivasel vaiba alt – välisministriks polnud panna kedagi peale multitalent Jürgen Ligi, kellele see on neljas ministrikoht. Aga nagu teisedki presidendikandidaadid ei saavutanud Kaljurand edu ei riigi- ega valimiskogus ja on praeguseks pagenud mere taha puhkama.

Valimissedelid tühjaks jätnud riigikogulased vedasid alt nii riiki kui ka rahvast. Tekkis olukord, kus kerkis küsimärk – keda presidendiks panna? Multitalente siin rindel palju pole.