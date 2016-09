Õiguskaitsekulud on meeletud, kuid kohtupidamine, kus ma saaksin ennast kaitsta, pole alanudki. Mõistagi tekitab selline asjaajamine väga paljudes küsimusi. Ka minul on väga palju küsimusi. Kuidas ikkagi nii, et 365 päeva hiljem ei ole ikka veel astutud ühtegi konkreetset juriidilist sammu edasi? Millal me siis kohut pidama hakkame? Kas järgmises elus?

Kuidas jälle võib väga paljusid avalikult süüdistada, ilma mingeid tõendeid esitamata? Mind kõrvaldati ametist, et ma ei saaks mõjutada tunnistajaid. Tunnistajad käisid kõik ja andsid oma tunnistused. Mitte keegi ei öelnud linnapea kohta ühtegi halba sõna. Me avaldasime tunnistused Kesknädalas. Igaüks võib lugeda. Kuid ma olen endiselt ametist kõrvaldatud. Miks?

Nüüd on uued kahtlustused, uued kahtlustatavad. Linna apoliitilised ametnikud on kaitsepolitseisse välja kutsutud mitte kui tunnistajad, vaid kui grupiviisilises omastamises osalejad. Kasu ei ole nad saanud, midagi endale ei ole võtnud, aga omastanud on? Absurd. Ilmselgelt on eesmärk inimesi hirmutada.

Nüüd räägitakse, et ehk millalgi novembris antakse asjad kohtusse. Keegi ei välista, et millalgi novembris teatatakse hoopis, et leiti veel midagi, tuleb veel uurida, tuleb veel üle kuulata, läbi otsida jne. Eks kunagi kirjutatakse ajalugu ja kui ajaloolased teevad oma tööd korralikult, siis nad panevad kirja ka selle, kelle idee see oli, tülikas opositsioon sel moel maatasa teha. Kuidas alustati Rahvaliidust – maarahvast esindanud erakonnast. Ja vaadake, mis on juhtunud maal. Rahvaliit oli tugev poliitiline jõud, mis ei lasknud maainimesi lihtsalt unustada. Tuletan meelde, et koos Rahvaliiduga hoidsime ära Eesti Energia erastamise.

Ettevalmistused valimisteks

Keskerakond esindab inimesi, kes teevad iga päev tööd, et nende pere ots otsaga kokku tuleks. Kes ei ole rikkaks saanud erastamiste või ärastamiste või mingite muude skeemide teel. Neid, kes ei ole eliidi hulgas. Me kaitseme ka neid, kes on vaesed. Eakaid inimesi, paljulapselisi peresid. Tasuta koolilõunad, tasuta ühistransport — see on meie poliitika. Me oleme alati olnud selle vastu, et pangad saaksid siit kasumi välja viia ja jätta ainult võlad. Meil on tugevad vastased.

Praegu aga on jäänud aasta kohalike valimisteni ja muidugi on teiste erakondade peamine sihtmärk Tallinn. Hiljuti esitletud arvamusuuring näitas, et vaatamata kõigele on Keskerakonna toetus Tallinnas endiselt mäekõrguselt suurem kui teistel erakondadel. Oleme tõusnud esikohale kõigis Tallinna linnaosades, ka Nõmmel ja Pirital. Meid toetavad nii eesti kui ka vene rahvusest tallinlased, vanad ja noored. Linnavalitsusega ollakse rahul.