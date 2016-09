"Tüdimus on juba selline vastikustundega seisund – umbes, et "ma ei tunne seda enam absoluutselt."

Oh seda üllatust: kirg raugeb aja jooksul – ükskõik kui meeleldi temake teie suhte alguses ka sadulasse ei hüpanud. Aga see varasemast väiksem pakilisus ei peaks voodis muutuma täielikuks tüdimuseks. Kui te olete mõnda aega koos olnud, siis "te ei tunne enam ma-tahan-tal-riided-seljast-rebida-stiilis iha, aga tahate ikkagi teineteist kui isiksusi," ütleb seksterapeut ja raamatu "The Men on My Couch" autor Brandy Engler.

Jälgi neid viit märki – mõned silmatorkavad ja mõned vähemmärgatavad – ja õpi teda uuesti köitma, enne kui te seksuaalsed vajakajäämised kanduvad üle ka te suhte muudele osadele.

1. Ta läheb regulaarselt voodisse sinust erineval ajal.

Võib-olla ei taha ta koos sinuga vaadata kõige naljakamate koduvideote saadet. Aga tema varasemal voodisseminekul on tõenäolisem põhjus: ta püüab vältida intiimsust. Samamoodi võib ta püüda vältida sinuga samal ajal pikaliheitmist siis, kui ta jääb elutuppa seni, kuni sina juba magad.

Huvi äratamine: proovi algatada seksi varasemal ajal, sest teda võivad ärritada just sinu hilisõhtused külgelöömiskatsed.

"Kui naine kaotab huvi, siis vajab mees tõeliselt häid võrgutamisoskusi, et teda tagasi meelitada," märgib Engler.

Otsekohene küsimus "kas tahaksid seksida?" ei ole vastuvõetav viis. Räägi partneriga sellest, mis tema libiidot sütitaks ja ühtlasi anna talle märku, et see on okei, et tal parajasti pole armatsemiseks tuju.

Nii saab ta aru, et ta ei pea sinu arvates olema pidevalt kuum ja kiimas – ja et sa oled valmis selle nimelt tööd tegema, et teie kirele uut hoogu lisada.

2. Ta tahab seksi ajal jääda ühe poosi juurde.

Eriti halb märk: temake eelistab poosi, mille kohta teab, et sellega saad sina kõige kiiremini lahti.

"Ta tahab, et see oleks läbi," märgib Engler.

Huvi äratamine: kui teil käib üheainsa poosi show, siis püüa lisada elemente temakese rahuldamiseks: võta vibraator ja stimuleeri tõugete ajal tema kliitorit.

Loodetavasti aitab orgasmimõnude – ja selleni viivate naudingute – meenutamine teda tagasi sellele lainele viia.

Või veelgi parem, võta kasutusele mõni täiesti uus poos, ideaalis selline, mis eeldab seismist. Seistes peab närvisüsteem töötama veidi tugevamini ja see tähendab, et temake ei saa triivida mingisse harjumuspärasesse poolune seisundisse.

3. Kui pakud talle tema lõpuniviimist, siis ta keeldub.

Üks asi on keeldumine sul suhuvõtmisest, kuna see nõuab parasjagu tööd. Aga teine asi on keelduda iseendale pakutavast naudingust. Halb märk, sõbrake.

"Orgasmi saamine – ja see protsess, mis selleni viib – võib olla väga tundeline, lõdvestav ja ühendav," ütleb Engler.

Kui ta neid asju ei hinda ja selle asemel pigem magaks, siis ei pruugi teievaheline side enam kaua olla piisav, et teda voodisse meelitada.

Apaatia selline tase võib viidata sügavamatele probleemidele. "Mõnikord sisaldab tüdimus teisi tundeid nagu ärritus, viha ja pettumus," selgitab Engler.

Huvi äratamine: ta võib tajuda, et sa pakud talle orgasmi omaenda ego upitamiseks, mitte sellepärast, et sa tõesti tahad talle naudingut tekitada, ütleb psühholoog ja seksuoloogiaekspert Megan Fleming.

Niisiis, enne allaandmist selgita talle, et kõik on tema nimel: "Sa ei taha, et ma sulle mõnu teeksin? Räägi mulle sellest rohkem – ma tahan seda teha sinu pärast."

Kui ta pole endiselt huvitatud, siis võta teema magamistoas üles järgmisel hommikul. "Näita uudishimu selles suhtes, milline on tema kogemus teie seksuaalelus – see on miski, mida paljud mehed ei tee," soovitab Engler. "See on võimalus teada saada, mis teie suhtes seesugust toimub, et see teda eemal hoiab."

4. Ta küsib "kas lõpetasid?", enne kui sa seda tegelikult tegid.

"Paljud mehed arvavad, et naised tahavad, et seks pikemat aega kestaks – näiteks 30 minutit või rohkem," märgib Engler.

Aga tõde on see, et enamik naisi on täiesti rahul ka kümneminutilise sessiooniga. Pikema seksi puhul võib naine juba libedust kaotada ja see on lihtsalt ebamugav. Ja pool tundi võib Engleri sõnul tunduda eriti pika ajana naisele, kes ei suuda vahekorra abil lõpuni jõuda.

Huvi äratamine: halb uudis on see, et need kaks sõna võivad panna sind surve alla ja käsu peale on veelgi raskem lõpuni jõuda.

Kui sa pole lõpetamise lähedalgi, siis püüa tema tähelepanu. Paita ta nägu ja loo intiimne silmside. Flemingu sõnul on see viimane naiste jaoks tohutu erutaja.

5. Ta ei taha seksi ajaks täielikult lahti riietuda.

Mõnikord on erootiline jätta mõni riietusese selga. Aga kui tegu pole kiire ja kiimalise kähkukaga, siis võib lahtiriietumisest keeldumine olla märk, et temake pole eriti huvitatud.

Kui see on püsiv nähtus, siis võib temake kas olla lihtsalt tundlik oma keha paljastamise suhtes. Aga kui see tekib äkitselt, siis tasub muretseda tüdimuse üle.

"See on natuke laisk," ütleb Engler. "Ja see võib olla ka natuke vaenulik, umbes nagu "Sa tahad vaid mind k*ppida, ma ei hakka kõike seljast võtma, lase käia."

Huvi äratamine: lase tal teha seksikat striptiisi, palu, et ta aeglaselt särgi seljast võtaks ja siis ütle talle, kui väga sa armastad ta rindade nägemist.