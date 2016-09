Harjutused näitavad, et seejärel läheb vaid umbes tund nende sisustamiseks. Seejärel on sadamates esialgu kõik reisijate vastu võtmiseks valmis ning esimene praam – Rohukülast Virtsu suunas väljuv Hiiumaa – peaks sõukruvid käima panema hommikul kell viis.

Juba terve septembrikuu on saanud pileteid ette osta ka uuelt veebisaidilt www.praamid.ee. Erinevalt varasemast saavad nüüd veebist endale pileti osta ka need, kes lähevad üle ilma autota. Ettevõtte müügi- ja teenusevaldkonna juht tõdeb, et endiselt jõuavad sealtkaudu firmani ka üllatunud ja pahased praamireisijad, kes ei ole senimaani teada saanud, et sügisest praamivedaja vahetub. “Mitte kusagil ei ole sellest räägitud!” olevat mõni neist pahandanud.

Esimestel nädalatel kontrollitakse pileteid ainult spetsiaalsete pihuarvutitega. Selle jaoks on Tallinna Sadam – tegelikult küll tütarettevõte TS Laevad – võtnud sadamatesse tööle mitukümmend ajutist abitöötajat. Pileteid ei pea enam tingimata välja trükkima, kuna masinad loevad QR-koodi ka nutitelefoni või tahvelarvuti ekraanilt.

Mõne nädala jooksul paigaldatakse aga sadamatesse uus aparatuur, muu hulgas auto numbrimärke tuvastavad kaamerad. See tähendab, et umbes oktoobri keskelt alates peaksid pileti ette ostnud autoga reisijad pääsema praamile ilma ise üldse midagi tegemata. Kui automaatika mingil põhjusel (näiteks talvel porise numbrimärgiga) ei tööta, saab laevale pääsemiseks helistada mobiilikontrolli telefoninumbrile. Kui ka see pole võimalik, saab endiselt ette näidata QR-koodi ning viimase õlekõrrena saab pileti numbri iseteeninduspunktis sisse trükkida.

Seniste kohalike elanike sooduskaartide asemel on tarvis alati kaasa võtta ID-kaart, millega iga kord sissekirjutust kontrollitakse.