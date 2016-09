Chevrolet Bolt ja Tesla Model S lubavad elektriautode osas teatavat revolutsiooni. Mõlemad peaksid olema võrdlemisi taskukohase hinnaga, kuid järjest üle 350 km sõitvad elektriautod, mis tänu suure varuga sõiduulatusele lahendavad realistlikult lähenedes umbes 90-95% autojuhtide sõiduvajadused.

Kuigi ka Ford tahab oma Focus Electricu sõiduulatust suurendada, siis hetkel nad veel Tesla ja Chevrolet'ga konkureerima ei asu, vaid väidetavalt seatakse endale eesmärgiks umbes 160 km sõiduulatus. Samas panustab Ford akude laadimisse, luues võimaluse akud 80 protsendini laadida kõigest 30 minutiga. Nii sõiduulatus kui ka laadimiskiirus paranevad võrreldes praeguse mudeliga märkimisväärselt, ei saa Focus Electricut siiski Bolti ja Model 3-ga otseselt võrrelda ning isegi Focus Electricu 5-10 tuhande euro/dollari võrra madalam hind pole seni suutnud autot just eriti populaarseks teha.

Püüdes objektiivselt läheneda, peaks enamike inimeste jaoks piisama ka Focus Electricu 160 km sõiduulatusest. Seda eriti juhul, kui peres on ka teine, näiteks traditsioonilisemaid vedelkütuseid põletav auto. Erinevatele uuringutele tuginedes ei tulegi linnas või eeslinnas elades ette päevi, kus keskmine inimene isikliku autoga pikemaid kui 100 km otsi läbib. Hirm aku tühjenemise ees ning teadmine, et sama või isegi väiksema raha eest on võimalik osta teada-tuntud konventsionaalse mudeliga masin, on seni väikese sõiduulatusega elektriautode müüginumbrid üsna tagasihoidlikud hoidnud. Eks näis, kas Bolt ja Model 3 seda muuta suudavad ning ehk toovad nad endaga kaasa ka inimeste suurema enesekindluse sellistesse veidi väiksema akublokiga elektriautodesse nagu Ford Focus Electric.