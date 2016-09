1. Tanel Padar: Üllar Jörberg – Kutse tantsule

Tänu sellele esitusele sai Üllar Jörberg väga populaarseks ka noorte seas. Jörberg tõdes, et kui "Kutse tantsule" esinemisel ei kõla, on publik nördinud.

2. Evelin Võigemast: Heli Lääts – Tsirkus

Heli Lääts oli Võigemasti esitusest vaimustusest ja pidas seda fantastiliseks. "Selge see, et ta on fantastiliselt andekas noor inimene, kes on võimeline haarama asju mitte ainult pealispindselt, vaid minema sügavuti. Mis on ainult rõõmustav ja tuult talle tiibadesse," rääkis Lääts.

3. Tanja Mihhailova: Madonna – Vogue

Tanja tunnistas, et Madonna on tema lemmikartist ning ta teab enamus Madonna lugude sõnasid peast. Kohtunikud pidasid esituse juures heaks seda, et Tanja suutis tabada Madonna seksikust.

II Hooaeg

Teise hooaja osalisteks olid Ott Lepland, Maia Vahtramäe, Koit Toome, Nele-Liis Vaiksoo, Andero Ermel, Jüri Vlassov, Gerli Padar ja Kaire Vilgats.

Hooaja võitis Koit Toome, teiseks jäi Ott Lepland, kolmandaks Andero Ermel ning neljandaks Nele-Liis Vaiksoo.

1.Kaire Vilgats: Sabrina – Boys (Summertime Love)

Kaire Vilgatsi Sabrina küttis rahva korralikult kuumaks. Esinemise jaoks oli lavale toodud isegi bassein.

2. Koit Toome: Tiiu Tulp – Nukuke

Toome arvates on "Nukukese" näol tegu täiesti ajuvaba looga. "Selle "Nukukese" numbriga oli nii, et kõik pidurid maha ja pedaal põhja, polnud mõtet niisama pussutada. Kogu austuses Tiiu kui inimese ja artisti vastu ütlen, et see oli hüsteeriline number!" rääkis Toome.

3. Nele-Liis Vaiksoo: Beyonce – Single Ladies

Vaiksoo rääkis, et võit tuli talle ootamatult, kuid lavale minnes unustas ta ära selle, kes ta on, ning pani täiega, nii nagu tuli.

III Hooaeg

1. Lauri Liiv: Maie Parrik – Viies ratas

Kohtunike arvates oli esitus sõgedalt naljakas. "Ma olen sind nii kaua tundnud ja mõtlesin, et olen kõike näinud. Aga see oli midagi erakordset, see oli lihtsalt kohutav. Kui ma pärast Monroe etteastet arvasin, et sinust ei ole võimalik teha ilusat naist, siis praegu ma vaatan, et sa näed täiesti kaunis välja oma ea kohta," kommenteeris kohtunikurollis olnud Nele-Liis Vaiksoo.

2. Mart Müürisepp: Tina Turner – Golden Eye

Müürisepp ütles selle esituse kohta, et normaalsed inimesed selliseid asju ei tee ja et hea meelega ta tükk aega kontsakingi jalga panna ei tahaks.

3. Liis Lemsalu: Ott Lepland – Lambarokk

Lemsalu kehastus väikeseks Otiks ja rokkis täiega. Kohtunike arvates oli see number super. "Mulle meeldis see, et sa tegid detaile väga kaunilt - tolleaegsele Otile iseloomulikud põlved välja ja sisse. Jalad käisid tõeliselt originaalselt. Ja kuuekäis oli nii pikk, et käed ei ulatunud välja," kommenteeris Olav Osolin.

IV Hooaeg

Neljanda hooaja artistid olid Piret Krumm, Sepo Seeman, Lenna Kuurma, Saara Kadak, Mikk Mäe, Juss Haasma, Liina Vahtrik ja Rolf Roosalu.

Võitjaks krooniti Juss Haasma, teise koha sai Saara Kadak, kolmanda Rolf Roosalu ning neljanda Liina Vahtrik.

1. Juss Haasma: Raul Sepper – Sein on ees

Vapustavalt ägedate tantsuliigutustega Juss võitis tookord ka saate. Andrus Vaarik ütles, et naerda pole siin midagi, sest kunagi olid kõik sellised ja kõik said ka naisi.

2. Lenna Kuurma ja Saara Kadak: Ansambel Sõnajalg – Tulge kõik

Lisaks sellele, et lauljatarid suutsid suurepäraselt jäljendada Sõnajalgade häält, nägid nad ka kummastavalt sarnased välja.

3. Rolf Roosalu: Farinelli – Lascia ch’io pianga

Hooaja üllatajaks võis küll pidada Rolf Roosalu. Tema paroodia kõrgehäälsest Farinellist ajas lausa külmavärinad peale.

