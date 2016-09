Eesti kergejõustikukaunitari Grete Šadeiko armastatu, ameerika jalgpallur Robert Griffin III andis mõista, et peagi on tema lahutusega oma lapse emast Rebecca Liddicoatist kõik ühel pool, vahendab TMZ.

Hetkel õlavigastust raviv Cleveland Brownsi mängujuht tõdes, et jätab ka oma üheaastase lapse hooldusõiguse Liddicoatile ning on nõus maksma alimente. Samuti on kohtufailides kirjas, et "paari abielu muutus talumatuks, sest osapoolte vahel tekkisid ebakõlad ja isiksuste konflikt, mis hävitas suhte"

Siiski tahab Griffin III lapse osas omada õigusi, mis lubaks tal tulevikus siiski tütre elus võimalikult suurt rolli mängida.