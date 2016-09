Uskumatu, kuid äärmiselt tõhus – paljud naised üle maailma on kasutanud seda ekstreemset dieeti olukorras, kui enne mõnd olulist sündmust treeninguks aega napib, kuid hädasti oleks vaja lemmikkleiti mahtuda.

Igatahes – see dieet aitab vaid päevaga lahti saada päris mitmest üleliigsest kilost, kirjutab Healthy Life Tricks. Selle dieedi juures kõige parem ka see, et see põletab ka hulga kõhurasva, puhastab organismi ning kestab vaid 24 tundi.

See dieet põhineb mahladel, smuutidel ja teedel ehk kõigel sellel, mis aitavad kehast jääkaineid kiiremini eemaldada. Järgi vaid seda kava: