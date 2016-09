"Kersti Kaljulaid jättis Vabaerakonna saadikutele väga hea mulje ning vastas keerulistele küsimustele, mille hulgas olid välispoliitika, põhiseadusliku järelevalve, julgeoleku, lõimumise ja sotsiaalse õigluse teemad, konkreetselt ning veenvalt. Rõõmu teeb see, et Kaljulaid on kodanikuühiskonna usku ning Eesti demokraatia tervis on talle oluline. Hääletus on vaba, kuid Vabaerakonna saadikute toetusega võib ta arvestada," teatab Vabaerakond oma Facebooki kontol.

Ka IRL, SDE ja Vabaerakond teatasid täna pärast kohtumist Kersti Kaljulaiuga, et toetavad tema kandidatuuri. Varasemalt oli samast otsusest teatanud ka Reformierakond. Keskerakond veel kaalub tema toetamist - nende esimene valik on siiski Mailis Reps. EKRE teatab, et vajab otsuse langetamiseks lisaaega.

Sotsid: meil on meil hea meel, et Eesti Vabariik võib veel enne sajandat sünnipäeva saada oma esimese naispresidendi.

"Kersti Kaljulaid on avatud meele ja laia silmaringiga naine. Ta on inimene, kellel on oma arvamus ja julgus seda välja öelda, tugev analüüsivõime ning oskus oma seisukohti argumentidega toetada. Me näeme Kersti Kaljulaidi oluliste tugevustena kogemust nii avalikust sektorist kui ettevõtlusest, samuti on ta panustanud mõttekoja Praxis juhtimisse nõukogu esimehena," teatab erakond oma pressiteates.

"Kersti Kaljulaid on osalenud paljude Eestile vajalike otsuste langetamisel, olgu siinkohal näiteks toodud vaid sajandivahetuse perioodi jäävad olulised sotsiaalvaldkonna reformid. Selgelt tema kasuks räägivad ka rahvusvaheline kogemus Euroopa Kontrollikoja liikmena ja panus akadeemilise elu arengusse Tartu Ülikooli nõukogu esimehe kohuseid täites. Tema panust on märgatud ja hinnatud nii Eestis kui Euroopas, mida tõendavad ka talle omistatud Aasta eurooplase tiitel ja Koosmeele auhind. Sotsiaaldemokraatidena on meil hea meel, et Eesti Vabariik võib veel enne sajandat sünnipäeva saada oma esimese naispresidendi. Sotsiaaldemokraadid toetavad Kersti Kaljulaidi!" sõnavad sotsid avalikus teates.

IRL: maailmavaateliselt on meil suur ühisosa

"Kohtumine presidendikandidaadiga kinnitas, et maailmavaateliselt on meil suur ühisosa. Kersti näol saab Eesti endale riigipea, kellel on vajalik kogemustepagas välispoliitikas, visioonikus Eesti ja Euroopa kontekstis ning hoolivus meie riigi tuleviku suhtes," sõnas Priit Sibul kohtumise järel.

Priit Sibula sõnul otsustas IRLi fraktsioon esmaspäeval toimuval presidendivalimisel toetada ühiselt Kersti Kaljulaidu.

Keskerakond: on selge, et meie esimene valik on endiselt Mailis Reps, kuid ka meie oleme valmis tegema kompromisse.

Fraktsiooni esimehe Kadri Simsoni sõnul kulges kohtumine konstruktiivses õhkkonnas ning keskfraktsiooni liikmed said esitada erinevate eluvaldkondade küsimusi. Simson lisas, et enamus keskfraktsiooni liikmeid toetab kompromisskandidaadi esitamisena Kaljulaidi kandidatuuri presidendi ametipostile.

"Kersti Kaljulaid on väärikas kandidaat, kes on igati kompetentne ning täidab mitmeid kriteeriumeid, mida me tulevaselt presidendilt ootame. Meile meeldib tema tugev majandusalane taust ning sõltumatus erakondadest. Me vajame erakondade ülest kandidaati ning Kersti Kaljulaid võiks selleks sobida. Kui riigikogulased esitavad Kaljulaidi kandidaadiks, siis Keskerakonna taha tema ära valimine kindlasti ei jää," rääkis Keskerakonna fraktsiooni esimees Kadri Simson.

"On selge, et meie esimene valik on endiselt Mailis Reps, kuid ka meie oleme valmis tegema kompromisse. Mailis on sõnanud, et kui me leiame erakondade ülese kandidaadi, siis ta on valmis ka ise sellise inimese esitamist allkirjaga toetama," jätkas Simson.

"Mailis Reps tegi väga tugeva kampaania ning oleks olnud igati sobilik kandidaat presidendi positsioonile. Paraku ei näe ma täna võimalust ühelgi juba valimistest osa võtnud kandidaadil end taas üles seada ning osutuda erakondade üleseks valikuks. Seega tuleb leida uusi nimesid ning Kersti Kaljulaid on meie hinnangul selleks igati sobiv valik," lisas ta.