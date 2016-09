Madal sissetulek muudab aju laisaks ja kiirendab vananemist, näitasid USA Miami ülikooli teadlased.

Ajakirjas American Journal of Preventative Medicine ilmunud artikli tarbeks analüüsiti ühes pikaaajalise südametervise-uuringus osalenud inimeste andmeid ja vaadeldi nende sissetuleku ning tervise vahelisi võimalikke seoseid.

Selgus, et 20 aasta pikkune kitsikuses elamine suurendas tõenäosust, et inimese mälu halveneb ja ta vananeb eakaaslastest kiiremini. Eriti ohtlik on see noorte puhul. Kui teismeeas on elu väga raske, hakkab see keskeas tema elukvaliteeti langetama. See suundumus ilmnes ka väga hea haridusega inimeste puhul, kes pidid pikemat aega rahapuuduses elama.