14. oktoobrist jõuab kinodesse Mart Kivastiku uus mängufilm "Õnn tuleb magades", peaosades Katariina Unt ja Ivo Uukkivi.

Kivastiku filmi peategelaseks on neljakümnedates naine nimega Viivi, kes ühel hommikul avastab enda kõrvalt voodist tundmatu mehe. Paanikas naine püüab oma peas taastada eelmise päeva sündmusi. Selgub, et seljataga on elu halvemaid päevi: valutav õlg, tööle hilinemine, arsti diagnoos, korralik tüli apteegijuhatajast tšikiga, keda ta silmaotsas ei salli, ja kõige selle tagajärjel õhtu lõpp kõrtsis, kus ta mõistab, et võid olla nii korralik ja tubli, kui tahad, aga õnne peab ka olema. Mees, kelle Viivi linade vahelt leiab, on viiekümnele lähenev Andres, lahke loomuga kutseline äparduja, mees, kes ei suuda öelda „ei“. Ühel õhtul satub ta oma kodukõrtsis tantsima kena võõra naisega.



Mart Kivastiku „Õnn tuleb magades“ on kurbade kohtadega naljakas film või siis naljakate kohtadega kurb film, kuidas kellelegi. Lugu, kus jumalik täringumäng pakub lootust ka neile inimestele meie ümber, kelle peale keegi esmapilgul panuseid teha ei julge. Liiga kõrgete ootuste puhul näitab elu sulle tihti rusikat, aga kui ootuste horisont on päriselt längu vajunud, võib ootamatult avaneda uus uks.



Peaosi mängivad Katariina Unt ja Ivo Uukkivi. Teistes osades Tiit Sukk, Ita Ever, Katrin Pärn, Mari-Liis Lill, Ain Mäeots, Hannes Kaljujärv, Tiit Palu, Tõnu Oja jt.



Filmi stsenarist ja režissöör on Mart Kivastik, operaator Elen Lotman (ESC), kunstnik Toomas Hõrak, produtsent Anneli Ahven. Tootja Kopli Kinokompanii, kaastootja Vintage Pictures (Island).



Filmi valmimist toetavad Eesti Filmi Instituut, Eesti Kultuurkapital, Tartu Filmifond, Islandi Filmifond ja Islandi Tagasimakse Fond, filmi telepartner on TV3.



Filmi “Õnn tuleb magades” esilinastus toimub 13. oktoobril 2016 Tartus Cinamoni kinos, film linastub kinodes üle Eesti alates 14. oktoobrist.