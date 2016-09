Eesti Rahva Muuseumi avamine on lavastuslik ja suurejooneline pidu, mida on juba kaua ja põhjalikult ette valmistatud. Lavastuse teksti on kirjutanud Ivar Põllu ning selle toob teosena lavale Gerda Kordemets.

Kordemetsa sõnul koosneb näidend seitsmest pildist, mis kannavad samu märksõnu, mille järgi on rajatud ka Eesti Rahva Muuseumi püsiekspositsioon. "Need lood räägivad sellest, kuidas väike eesti perekond muutuste tuules hakkama saab. Pildid on vaimukad, samas on seal ikkagi väike valu tagaplaanil. Samuti on neis väga selged lingid tänapäeva muredesse. Võib öelda, et kuigi 2000 aastat on mööda läinud, siis väga palju meie maailmakäsitluses ja mõtlemises muutunud ei olegi," rääkis Kordemets.