Presidendivalimiste rallis osalenud Mart Helme süttis telesaates väite peale, et valijameeste kohustus peaks olema president valida, mitte kasti valgeid sedeleid poetada. "Sa eeldad, et mul peab olema kellegi poolt dikteeritud eelistus. Ei saa olla," põrutas Helme. Tallinna TV saates "Vaba Mõtte Klubi" rääkis Helme, et kogu kampaania oli farss, mille meedia kaaperdas vaid ühe eesmärgiga: teha oma president. "Teha Marina Kaljurannast president. Ei õnnestunud. Ja nüüd nõuab sama meedia, et teeme lauajala presidendiks, et jumala eest lõppeks see jama," rääkis Helme. Ajakirjanik ja kolonelleitnant Leo Kunnas arvas, et kui pärast nädalavahetusel toimunut pole selge, et rahvas peaks presidendi valima, siis ta ei tea, mis veel sellele nii selgelt viitaks.

Artuelu stuudios jäi rahulikuks, kuniks kolumnist Jakko Väli väitis, et esimeses valimisvoorus ilmselgelt sohki ei tehtud: Mailis Reps sai hääled kätte, Allar Jõks sai rohkem kui lootis ning Siim Kallas neli-viis vähem kui lootis. "Mis teist vooru puudutab, siis selle, et meil presidenti pole, otsustasid valged sedelid. Ja jah, Mart, selles on oma osa ka EKRE-l ja see ei ole mitte hea osa. Taunitavad on kõik need erakonnad, kes mängisid poliitmänge valgete sedelitega. Kui sa lähed tegema oma tööd, sinu töö on valida president, siis sa ei saa öelda, et sulle see kandidaat ei meeldi ja sa ei vali. Siis sa oled oma töö tegemata jätnud," ütles Väli.

"Absoluutselt rumal jutt," teatas Helme seepeale. "Sa eeldad, et mul peab olema kellegi poolt dikteeritud eelistus. Ei saa olla. Algusest peale ütlesime, et ühegi Reformierakonna kandidaadi poolt me ei hääleta." Väli täpsustas seepeale, et igal valijamehel pidanuks olema enda eelistus, nii a-, b- kui c-variant. "Mispärast?" küsis ägestunud Helme seepeale. "See ei ole mingi jonnimine või lapsikus, see tähendab, et mulle ei sobinud kumbki teise vooru kandidaat ja ma ei andnud neile oma hääl." Mõlemad osapooled nõustusid siiski, et "riiki ei saa mängida, riiki peab juhtima". Helme sõnul on selge, et Jõks ei sobinud presidendiks, kuna tal puudub poliitiline kogemus, Kallas aga on lihtsalt Reformierakonna esindaja ning "Reformierakond ei saa tervet riiki endale taskusse panna".