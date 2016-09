Eile õhtul lahkumisavalduse andnud Inglismaa jalgpallikoondise peatreener Sam Allardyce võttis ise lõpuks ajakirjanike ees sõna.

Briti ajaleht The Telegraph avaldas eile šokeeriva loo, milles 61-aastane Allardyce nõustus Kaug-Ida investoriks kehastunud ajakirjanikule jagama näpunäiteid, kuidas hiilida mööda Inglismaa jalgpalliliidu reeglist, mis keelab kolmandatel osapooltel omada tükikest mängija finantsõigustest. Lisaks oli Inglismaa koondise juhendaja päri 460 000 euro eest neli korda aastas Singapuri ja Hong Kongi lendama, et sealsetele härradele üleminekunõu anda. Tõsi, ta möönas, et peab enne oma tööandja käest luba küsima.

Allardyce tõdes täna Briti meediaga kohtudes, et tema teguviis oli tobe, kuid oli ka kriitiline The Telegraphi töö suhtes. "Kahjuks oli see minu usalduse kuritarvitamine ning maksan tagajärgede eest. Kinnijäämine võitis."

Küsimusele, kas Allardyce kavatseb veel tippjalgpalli juurde tagasi tulla, vastas 61aastane treener kõhklevalt: "Kes teab? Ootame ja vaatame!"

Inglismaa jalgpallikoondise juhendamise võttis ajutiselt üle Gareth Southgate.