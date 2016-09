USA komöödiasarjas “Moodne perekond” mängib esmakordselt transsooline lapsnäitleja.

Režissöör Ryan Case tutvustas kaheksanda hooaja uues osas kaasa löövat kaheksa-aastast Jackson Millarkerit Twitteris seriaali fännidele. Episood jõuab USAs eetrisse täna. “Olen nii uhke,” kirjutas Case.

Jackson kehastab BBC Newsi teatel transsoolist Tomi, kelle homopaar Cameron ja Mitchell oma tütre Lily mängukaaslaseks kutsuvad. Sotsiaalmeedias kiitsid paljud “Moodsat perekonda” piiride purustamise eest. “Translapse emana tänan teid transkogukonnale ja selle liitlastele hääle andmise ja teadlikkuse tõstmise eest,” kirjutas Heidi-nimeline lapsevanem.

Transsoolised näitlejad on varem osalenud USA seriaalides “Orange Is The New Black” ja “Nashville”, kuid ükski pole neist olnud laps.