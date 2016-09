Kui valuvelgede alt paistavad välja ägeda värviga värvitud pidurisadulad, siis eks need ikka autole veidike särtsu lisavad. Mis siis, et pidurdamisomadusi kuidagi paremaks ei muuda.

Värv on mehel eriti peen: Amazonist ostetud "High Temperature High Gloss Self Leveling Brush On LIME GREEN G2 Brake Caliper Paint System Kit". Ehk kuumakindel spetsiaalvärvi komplekt just pidurisadulate värvimiseks, laimiroheline.