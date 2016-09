Kevadel sündis väike poiss, kellel on põhimõtteliselt kolm vanemat. Kuna tema ema on päriliku haiguse kandja, vahetati munarakus välja energiavahetuse eest hoolitsevad mitokondrid. Nood pärinevad hoopis teiselt naiselt, teatas New Scientist.

Protseduuri tegi USA arst John Zhang, kuid see viidi läbi Mehhikos, kuna sealsed seadused lubavad inimembrüotega manipuleerimist. Seetõttu tekitaski uudis ka teadlaste hulgas kahetist vastukaja. Osad nimetavad terve lapse sündi teaduslikuks triumfiks, teised hurjutavad Zhangi, et too valis operatsiooni toimumiskohaks Mehhiko ja hiilis USA seadustest kõrvale. Zhang ise kinnitas New Scientistile antud intervjuus, et laps on täiesti terve. Elupäästmine on arsti sõnul alati õilis tegu ja eetilisi kõhklusi polevat tal olnud.

Miks otsustas Jordaaniast pärit abielupaar lapsesaamiseks keeruka viisi valida?