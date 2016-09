Reformierakonna riigikogu fraktsiooni liige Igor Gräzini sõnul ei ole presidendikandidaadil vaja erakonnatoetust, sest saadikud valivad nüüd teistel alustel Reformierakonna riigikogu fraktsiooni liikme Igor Gräzini sõnul vastab tõele väide, et Reformierakond pole otsustanud, kas toetab Kersti Kaljulaiu kandidatuuri või mitte. „Olen telefoniteel rääkinud inimestega kõikidest erakondadest ja ma ei tea, et oleks erakonda, kes selgelt toetaks. Isegi väiksel EKREl on mitmeid vaateid,“ ütles Gräzin. Kuid Gräzini sõnul pole erakondade toetus üldse vajalik. „Praegu on faas, kus esitatakse kandidaate ja kogutakse allkirju ja ongi kõik. Erakonna toestus ei ole vajalik ja selles ongi põhimõtteline saavutus – erakondlike kandidaatide aeg on läbi ja loodetavasti igaveseks. Praegu mängivad rolli isiklikud ja inimlikud motiivid,“ selgitas Gräzin.

Täna hommikul kell 9 kohtus Kersti Kaljulaid riigikogus Reformierakonnaga. Gräzini sõnul oli kohtumine sümpaatne. „Tegu oli toreda inimesega. Mina ja paljud teised teadsime tema vaateid, aga isiklikult kohtusin temaga nüüd esimest korda.“

