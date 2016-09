2010. aastal ilmunud elulooraamatus väideti, et Hollywoodi legend Warren Beatty on karjääri jooksul magatanud umbes 13 000 naist – täpsemalt, 12 775.

Nüüd ütleb 79aastane Beatty viimaks ka oma seisukoha. “No mõelge ometi, 12 775 inimesega magamine. See ei tähendaks mitte ainult seda, et neid inimesi pidi päevas mitu olema, vaid et ka seda, et keegi ei kordunud," vahendab Daily Mail Beatty hiljutist intervjuud.

Beattyt on aastakümnete jooksul seostatud selliste kuulsate kaunitaridega nagu Natalie Wood, Julie Christie, Barbra Streisand, Carly Simon, Stephanie Seymour, Janice Dickinson ja Madonna, aga ka Joan Collins, Cher ja Diane Keaton. Pleiboitiitliga pole filmitäht aga nõus.

“Vaadake, ma ei ajanud mitte kellelegi puru silma. Ja ... ma olen tore inimene.” Seelikukütipäevad said ümber umbes veerand sajandit tagasi, kui Warren tutvus näitlejanna Annette Beningiga. Nad abiellusid 1992 ning neil on neli last.