Paljude inimeste jaoks on jõutrenniharjutuste tegemine lihtne, normaalne ja igati loogiline ning arusaadav. Aga millal, mida ja kui palju süüa, et lihased hästi kasvaksid – see valmistab väga sageli korralikku peamurdmist. Ning selle kohta liigub ka palju valeinfot. Art of Manliness koostas spetsialistide abiga juhendi õigeks trennieelseks ja -järgseks toitumiseks.

Kaks põhireeglit trennieelse ja -järgse toitumise kohta

1. Ära üle mõtle. Paljudel meestel on ettekujutus, et kui saada trenniga seotud toitumise aeg ja toidu sisu täpselt õigeks, siis tekivad sellised lihased, et inimesed hakkavad neid steroidide võtmises kahtlustama. Tegelikkus on aga selline, et märksa tähtsam on see, milline on su terve päeva toitumiskava. Kui sa terve ülejäänud päeva jooksul mingit jama sööd ja oma põhitoitaineid ei omanda, siis pole vahet, kui täpselt su trenniga seotud toitumine paika on rihitud – soovitud progressi sa ei näe. Ära muuda trennieelset ja -järgset söömist kinnisideeks.