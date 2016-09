Michael Jacksoni ainus tütar Paris paistab olevat leidnud eluõnne: tema vasakus käes särab uhke briljantsõrmus, mis peaks viitama kihlumisele.

18aastane Paris on umbes pool aastat kurameerinud punkrokkar Michael Snoddyga (26). Enne seda tunnistas neiu Instagramis, et käib Anonüümsete Alkohoolikute koosolekutel.

Paistab, et Michael on Parise ellu uue hingamise toonud: varem morn tüdruk on ilmselgelt armunud ega hoia oma tundeid avalikkusegi ees vaka all.