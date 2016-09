Kui on tahtmine saledam välja näha, siis on üpris loogiline, et pannakse selga midagi mustas värvitoonis. Nüüd tuleb aga välja, et must ei ole sugugi kõige salendavam värv.

Selle asemel, et pealaest jalatallani musta riietuda, lootuses, et nii kaovad üleliigsed kilod ja figuurivead hetkega, võiks siiski mängida rohkem värvidega, soovitavad stilistid veebiportaalis She Finds.

Näiteks tuleks need kehaosad, millega rahul ollakse katta erksavärviliste riietega nagu kollane, erkroheline, elektrisinine. Tumedamaid baasvärve kanda aga nendes kehaosades, mida nii väga esile tuua ei taheta. Seejuures tasub meelde jätta, et tumedad baasvärvid ei ole ainult must ja pruun, vaid sama töö teevad ära ka hall ja tumesinine.

Selline värvide ja mustrite miksimine loob paljude saledama üldmulje kui lihtsalt musta riietudes. Lisaks on selline vaatepilt ka palju kaunim.