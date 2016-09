Brad Pitti ei maksa tema uue filmi esilinastusele oodata – lahutusskandaali keskmesse sattunud superstaar andis teada, et jätab punavaibaseansi vahele.

52aastane Brad oli vanameister Terrence Malicki dokfilmi “Voyage of Time” jutustaja. “See on vapustavalt kaunis ja unikaalne kogemus-IMAXi film lastele ja peredele, mis kajastab aja sündi,” ütleb Malicki filmis "Tree of Life" mänginud näitleja oma avalduses. “Olen väga tänulik, et mul õnnestus olla osake sellest lummavast ja harivast ettevõtmisest. Kuid olen praegu keskendunud oma perekondlikule olukorrale ega taha sellelt erakordselt filmilt, mille vaatamist ma kõigile soovitan, tähelepanu ära tõmmata.”

Meelelahutusmaailma asjatundjate sõnul valmistub Pitt oma kuue lapse nimel kohtulahinguks, millest võib kujuneda Hollywoodi kurikuulsaim hooldusõigusvõitlus. Eelmisel nädalal lahutuse sisse andnud Angelina Jolie annab mõista, et Brad mõjus lastele halvasti ning ainus võimalus oli lahku minna.