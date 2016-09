Koondisega liitub pärast nelja-aastast pausi Tarmo Neemelo. "Meil ei ole Eestis kasvanud uusi target-ründajaid, kes oleksid võimelised tooma muutust, kui oleks vaja tuua pingilt teist tüüpi ründajat. Räägime praegu Gibraltari mängust. Meil on liiga ühekülgsed kõik ründajad. Ta kestab see 10-15 minutit ära küll ja suudab muutust tuua. Hea näide on Kalju euromängudest. Kindlasti ta ei ole sellises rahvusvaheliste mängude vormis, et suudaks 90 minutit mängida, aga vahetusest suudab muutust tuua."

Miks eelistab Reim Neemelot, kui meil on olemas meistriliiga parim väravakütt Vjatšeslav Zahovaiko? "Ma ei tahaks panna härrasmeest pingelisse olukorda, kus ta peab kõhukese maha võtma viie päevaga. Olen nõus, et Eesti liigas on väga hea mängija, kes suudab palli katta ja lüüa, aga see on ka Eesti liigas. Ta pole kahjuks saanud pikka aega rahvusvahelise mängu kogemust. Ta mängib oma lõbuks."

Reimi valikusse ei kuulu Ilja Antonov, kes oli Magnus Pehrssoni käe all oluline lüli. "Tema mänguline vorm keskväljal on probleemne. Mängib klubi eest, ei mängi. Otsustasime praegu, et sarnast tüüpi mängija on meil Dmitrijevi näol olemas, kes on hetkel mänguliselt paremas hoos. Ja lisasime koondisesse poolkaitsjad, kes on ründavama ja loovama orientatsiooniga"

Peatreener kaasas koondise juurde 18aastase Mattias Käidi. "Kes on U-21 koondise mänge näinud, siis on ta vaieldamatult kõige rohkem valmis mängija, kes suudab rahvusvahelisel tasemel mängida. U-21 A-koondisesse tulek on ka suur samm, samas mängib ta Inglismaal U-23 sarja, mis on füüsiliselt sama raske, kui on A-koondise mängud. Ta ei tohiks selles aspektis hätta jääda. Lisaks on tal hea omadus mitmeid positsioone mängida. Inglismaal mängib ta tihti keskpoolkaitses. Jah, ta on 18aastane, aga Ragnar Klavan ja Andres Oper tulid koondisesse sama vanalt. Ta tuleb nii, et on aastaid mänginud suhteliselt heal tasemel. Ma ei näe probleeme. Ta on selle A-koondise kutse välja teenitud."

Miks ei kuulu valikusse Tarmo Kink, keda käis Reim samuti välismaal vaatamas? "See ei tähenda, et ta on valikust välja. See mäng, mida sattusin vaatama, polnud ta piisavalt veenev. Luts oli samal positsioonil palju nähtavam väljakul ja võtmemängija oma klubis. Tarmo on terve, okei, aga ma arvan, et pean teda jälgima rohkem erinevates mängudes."

Millist rolli näeb Reim Henrik Ojamaal? "Näen teda äärepoolkaitsja rollis, kus ta klubiski mängib. Üritame kõiki mängijaid kasutada positsioonidel, kus nad klubideski mängivad. Selle lühikese aja jooksul, mil koos oleme, ei peaks neid õpetama, kuidas nad mängima peaksid. Ojamaa peaks kindlasti suutma kasutada oma võimsust ja kiirust. See on tema trump."

Kui kasutatakse mängijaid samadel positsioonidel, kus nad on klubis, kas see tähendab, et Karol Mets mängib keskkaitses? "Oleme mõelnud palju selle peale, aga kuna keskväljal ei ole valmis kujunenud tema asendajat, näeme, et Mets mängib praegu seda kontrollivat rollli veel paremini. Kui teised keskkaitsjad on korras, läheb ta keskväljale, aga loomulikult on ta keskkaitsesse kiire valik. Ta on üks ainsaid mängijaid, kes peab uue positsiooniga ümber orienteeruma."