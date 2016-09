Olgugi, et sõna coatigan ei pruugi esmapilgul tuttav ette tulla, on Eesti linnade tänavatel neid aina rohkem näha. Millega tegu, selgitab Ivo Nikkolo disainer Britta Laumets. Sõna coatigan, mis on tuletatud inglise keelsetest sõnadest coat + cardigan viitab tegelikult kampsunmantlile, millest on saanud sel sügisel tõeline moehitt. Ivo Nikkolo disainer Britta Laumetsa sõnul on coatigan tegumoe poolest ülerõivas, kuid materjali poolest kudum. Ta soovitab coatigani kanda nii sooja pealisjakina, kui ka keha kallistava kihina mantli all.

"Muutlike sügisilmade puhul on coatigan üks parimaid sügisleide, sest selle mugava riideeseme abil saab luua erinevaid põnevaid ja ootamatuid rõivakomplekte. Lisaks on kihiliselt riietumine hooaja üks olulisemaid märksõnu“ annab Laumets nõu. Ta soovitab investeerida kvaliteetsest materjalist coatigani, sest tegemist on tõeliselt ajatu moeesemega, mis on tulnud, et jääda.

"Coatigan sobib imehästi nii kleidi ja kontsadega kui ka teksade ja tennistega, aga ka viigipükste ja klassikalise triiksärgiga“ kirjeldab Laumets coatigani stiliseerimisvõimalusi ja lisab, et iseäranis efektne on sel sügisel sobitada coatigan eriti laiade pükstega, mis loob hetkega 70ndatest inspireeritud stiilse looki. Hooletu elegantsiga rippuvad moehted ning korralik kübar raamivad sügisese välimuse praktiliseks ja moodsaks tervikuks, millega on hea väisata kontorit või võtta ette jalutuskäiku sügisvärvilises pargis.