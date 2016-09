Klaas apelsinimahla hommiku mõjub ergutavalt, kuid selle rüüpamisega tasub ettevaatlik olla – värske uuring kinnitab, et see võib kergitada vererõhku, suurendades seega nii ka südamehaiguste ning insuldi riski.

Nimelt näitas ajakirjas Appetite avaldatud Austraalia teadlaste uuring, et mida rohkem puuviljamahla inimesed jõid, seda kõrgem oli nende vererõhk.

Puuviljamahla soovitatakse inimestel juua, sest see ei sisalda suhkruid ning on vitamiinirikas. Samas sisaldab see palju puuviljasuhkruid. Et mahlas ei ole kiudaineid, võib seda erinevalt puuviljade söömisest juua mõõdutundetult ilma, et kõht täis saaks.

Seepärast otsustasidki teadlased uurida, kuidas tervislikuks peetud puuviljamahl inimestele mõjub. Selleks analüüsisid nad 160 terve täiskasvanu toitumisharjumusi viimase aasta jooksul, erilist tähelepanu pöörati mahla tarbimisele. Kontrolliti ka inimeste vererõhku. Tulemusena leiti, et neil, kes tarbisid iga päev puuviljamahla, oli oluliselt sagedamini vererõhk kõrge võrreldes nendega, kes jõud mahla vahel või harva.