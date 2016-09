Kuna Eesti kliimas on inimestel D-vitamiini vaegus pigem reegel kui erand, tuleks seda kindlasti aastaringselt juurde võtta. Küllap on inimesi, kes seda suvel siiski ei teinud ja lootsid päikese abil nahas moodustuvale D-vitamiinile. Tasub teada, et D-vitamiini arvestatav tase püsib veres 3–4 nädalat ja hakkab siis taas langema, kui vitamiini lisaks ei tarbita. Selleks, et immuunsüsteem suudaks sügistalvistele viirushaigustele tugevamat vastupanu osutada, on viimane aeg alustada D-vitamiini võtmist.

Eestis peetakse D-vitamiini taseme alumiseks normiks organismis 75 nmol/l. Samas on arstid ja teadlased teinud uuringuid ning jõudnud tulemuseni, et suurel hulgal Eesti elanikkonnast on see näitaja enamiku aastast alumise piiri lähedal või alla selle, vajalikust tasemest madalam on seejuures D-vitamiini tase ka suvekuudel. D-vitamiini tase on normist madalam talvel 73% Eesti inimestest, suvel kannatab D-vitamiini puuduse all 30% elanikkonnast, selgus näiteks 2010. aastal Tartu ülikooli arstiteaduskonnas kaitstud Mart Kulli doktoritööst. Selles uuringus osales ligi 400 tervet 25–70-aastast inimest üle Eesti.