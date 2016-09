Sügiseti on aiad on lookas kõiksugusest värskest kraamist ning kuna sel aastaajal kipub ka palju viirusi levima, siis on praegu just paras aeg enda jaoks mahlapress avastada. Naturaalne mahl pakatab vitamiinidest, mikroelementidest, ensüümidest, pektiinidest ja muudest organismile kasulikest bioaktiivsetest ühenditest. Juba teadmine, et joote porgandi-, peedi- või õunamahla laeb Sind lisaenergia ja tugeva tervisega. Kuidas valida head mahlapressi?

Kaup24 spetsialistid toovad välja, et inimesed otsivad tavaliselt mitmekülgseid mahlapresse, mis sobiksid nii puu- kui köögiviljade, marjade ning ürtide pressimiseks. Seadmed, mis on loodud tsitrustest mahla pressimiseks ei sobi aga kaugeltki mahla pigistamiseks köögiviljadest ning vastupidi. Mahlapressi valik on individuaalne ning sõltub iga kasutaja vajadustest ja ootustest, mistõttu tuleks enne mahlapressi ostmist esitada endale mõned olulised küsimused.

Milliseid värskeid vilju soovin mahlaks pressida? See on üks kõige olulisematest küsimustest. Kuna on loodud mitut erinevat tüüpi mahlapresse, siis void tunda pettumust, kui soetatud mahlapress ei täidagi Sinu ootusi.

Kas saan mahlast kätte kõik vajalikud vitamiinid? Kui soovid, et mahlas säiliks võimalikult palju vitamiine, siis tuleks valida eelkõige aeglane press või käsipress, mille abil säilib kõige enam värsketes viljades leiduvatest kasulikest ainetest.

Kas tahan pigem vaikselt töötavat mahlapressi? Kui hindad töötamist vaikuses ja rahus, siis tuleks valida endale piisavalt vaikselt töötav mahlapress. Samas on vaiksed mahlapessid väiksema võimsusega. Mahlapressi lärmakus sõltub ka disainist – metallist press on vaiksem kui plastmassist valmistatud press.

Soovin, et mahlapressi oleks lihtne puhastada? Harilikult on mahlapressil 4-7 pestavat osa. Kui Sul on kodus nõudpesumasin ning aparaadi osasid on lubatud selles pesta, on mahlapressi eest hoolitsemine tunduvalt lihtsam. Vastasel juhul tuleks arvestada, et pärast mahla valmistamist ootab Sind suuremat sorti nõudepesu.

Kui oluline on pressimise kiirus? Mida võimsam mahlapress, seda kiirem tulemus. Teisest küljest on võimas mahlapress lärmakas, muutub töötades kuumaks ning see ei ole valmivale mahlale sugugi kasulik – soojus mõjutab vitamiinide ja toitainete säilimist. Niisiis, kui Sul ei ole pressimisega hirmus kiire ning soovid nautida tõeliselt kasulikku mahla, siis tasub valida pigem vähem võimas seade.

Kui Sa oskasid eelpool mainitud küsimustele vastuse leida, siis leiadki lahenduse, milline on just Sinu jaoks see kõige õigem mahlapress.

Põhilised mahlapresside tüübid

Käsipress. Ideaalne ürtidest ning tsitrustest mahla valmistamiseks. Käsipressid töötavad inimjõul, mistõttu ei kaasne nendega mingit müra, need ei vaja elektrit ning neid on äärmiselt mugav ja lihtne pesta.

Tsentrifugaal mahlapress. Ilmselt kõige populaarsem mahlapress. Paljud inimesed armastavad tsentrifugaalpresse just seetõttu, et viljade mahlaks pressimine toimub kiirelt ja lihtsalt. Teisalt on see mahlapress üsna lärmakas, mistõttu ei ole seda soovitav kasutada varastel hommikutundidel. Tuleb ka hoiduda liigsest masina tööshoidmisest, kuna press kuumeneb kiirelt üle.

Tigupress. Suurepärane valik, kui hindate praktilisust – tigupressiga on võimalik hõlpsasti mahla pressida nii puu- kui köögiviljadest ja ka ürtidest ning seadme pesemine on lihtne ja kiire. Mahlapress sälitab suurepäraselt kõik vitamiinid ja mineraalained, mis inimesele kasulikud.

Kahe kruviga aeglane mahlapress. See väikese kiirusega mahlapress on ideaalne neile, kes soovivad viljadest viimsegi mahlatilga välja pigistada. Siinkohal võiks aga arvestada, et taolised mahlapressid vajavad puhastamisel rohkem vaeva. Samas heastab mahla maitse ja kvaliteet kiirelt selle pisikese ebamugavuse.

Hea mahlapressi valikul on tähtis valikda ka tuntud mahlapressi tootja – kvaliteetsed seadmed teenivad Sind terve elu. Kuigi tuntumate brändide seadmed on kallimad, teenivad need vaieldamatult oma hinna aastatega tasa. Juhul kui Sa ei soovi korraga liialt palju kulutada, on teine võimalus valida mahlapress mõnest e-poest. E-poodides on paljud tooted sageli soodsamad kui tavapoodides.