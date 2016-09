Selgeltnägija lona Kaldre ühines sotsiaalmeedias hetkel populaarse väljakutsega, kus tuleb avaldada pilt oma lapsepõlvest. Lisaks mitmetele fotodele avaldas Kaldre ka mõtteid inimese mineviku ja tuleviku kohta.

"Poleks olevikku, kui ei oleks minevikku," ütleb ta, lisades, et ka tulevik oleks praeguseta võimatu.

"Inimesed, kes ei tea oma minevikku, on pimedad, tänamatud ja asjatundmatud," ütleb selgeltnägija. "Inimene otsustab, kas tunnistab oma minevikku või loobub sellest," sõnas Kaldre, lisades, et see puudutab ka rahvusi, mitte ainult eraldiseisvaid inimesi.

Kaldre paneb südamele, et kui pole juuri, pole ka tulevikku, tuues näiteks lille, mis on juurtega maas ning lille, mis on vaasis. Viimasel puudub lootus tulevikuks.

Ent tulevik on ka lapsed, leiab armastatud selgeltnägija. "Lapsed on sadu kordi salapärasemad kui ufod ja isegi lumeinimesed," ütleb ta lõpetuseks.