Keskerakonna esimees ja kriminaaluurimise tõttu Tallinna linnapea ametist kõrvaldatud Edgar Savisaar sai teisipäeval kaitsepolitseiametis kahtlustuse Tallinna eelarvevahendite omastamises, kirjutab ERRi uudisportaal.

Kaitsepolitsei esitas teisipäeval Savisaarele kahtlustuse linna eelarvevahendite kasutamises nii enda kui ka Keskerakonna huvides. Riigiprokuratuur teatas mõni aeg varem, et kriminaalasjas kogutud andmed annavad aluse Edgar Savisaarele kahtlustuse esitamiseks, mille kohaselt on tegemist linnale eraldatud eelarveliste vahendite kuritarvitamisega kohaliku omavalitsuse volikogu valimisreklaamide valmistamisel 2013. aastal.

Savisaare kaitsja Oliver Nääs on öelnud, et Savisaar on talle kinnitanud, et ei ole Tallinna linna vara omastanud. Nääsi sõnul on samadel asjaoludel Edgar Savisaare ja erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) vahel käimas kohtuvaidlus seoses ERJK poolt tehtud ettekirjutusega, kus leiti sarnaselt riigiprokuratuurile, et teavituskampaania asemel oli tegemist poliitreklaamiga ning see vaidlus on praeguseks jõudnud riigikohtusse.