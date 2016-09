Politsei ei alustanud menetlust juhtumis, kus mehed väidetavasti tulistasid õhupüssist nende õdusat äraolemist seganud vareseid,

Juunis sattus Tartus Emajõe-äärsel paplialleel jalutanud keskkonnameti töötaja peale intsidendile, kus kaks meest tulistasid õhupüssist väidetavalt nende äraolemist häirinud vareseid. Toona sai politsei väljakutse, kuna teatati , et kaks noormeest on jõe ääres ja ütlesid möödujale, et lasevad seal õhupüssist linde. Samas ei näinud teataja neil käes ühtki relvataolist eset ja et kedagi reaalselt oleks vigastatud. Teataja katkestas kõne ega kirjeldanud noormehi lähemalt. Sündmuskohale reageerinud patrull selles piirkonnas kahepealist noormeeste seltskonda ei tuvastanud, rääkis Politsei-ja piirivalveameti pressiesindaja Kerly Virk. Kuna süüteole miski ei viidanud, puudus politseil alus ka menetluse alustamiseks.