"Häbi päkapikkudele, kes välistasid võimaluse, et saaksime endale põhjamaise kuninga, Jüri Luige, kes esindaks Eesti riiki põhiseadust austades, strateegilise südametunnistusega ja ilusas keeles," kirjutab reformierakondlasest välisminister Jürgen Ligi sotsiaalmeedias.

Ligi nendib, et kirge riigikorralduses on Luigel küll nappinud, ent see on isegi hea tasakaaluks kandidaatidele, kes lubasid imetegusid kuni põhiseaduse rikkumiseni välja.

Ligi siiski pikalt ei kurvasta. "Kuningat ei sündinud, nüüd sündigu kuninganna! Kersti on ratsionaalsuse etalon ja sellena riigipeaks suisa sobimatu, ent seda haruldaselt väärtuslikum," sedastab Ligi.

