Inglismaa jalgpall näikse olevat üks õige õnnetu nähtus. 27. juunil pilkas neid kogu Euroopa, kui EMi veerandfi naalis alistuti pisikesele Islandile. Kolm kuud hiljem tuli piinliku skandaali tõttu ametist lahkuda vaid ühe mängu pukis olnud uuel peatreeneril Sam Allardyce’il.

Briti ajaleht The Telegraph avaldas eile šokeeriva loo, milles 61-aastane Allardyce nõustus Kaug-Ida investoriks kehastunud ajakirjanikule jagama näpunäiteid, kuidas hiilida mööda Inglismaa jalgpalliliidu reeglist, mis keelab kolmandatel osapooltel omada tükikest mängija finantsõigustest. Lisaks oli Inglismaa koondise juhendaja päri 460 000 euro eest neli korda aastas Singapuri ja Hong Kongi lendama, et sealsetele härradele üleminekunõu anda. Tõsi, ta möönas, et peab enne oma tööandja

käest luba küsima.

Enam seda luba vaja poleks: eile õhtul teatas Inglismaa jalgpalliliit, kes sõlmis vaevalt paar kuud tagasi Allardyce’iga lepingu, mille järgi pidi mees teenima aastas pisut üle kolme miljoni euro + boonused, et kontraht lõpetati osapoolte kokkuleppel. Briti meedias hakkasid kiirelt levima kuuldused, et lahkumisavalduse pani lauale Allardyce ise, aga seda mitte valutava südametunnistuse pärast vaid hirmus, et kui ta omapäi ei otsusta ameti juurest minema astuda, võidakse ta sealt häbistava jalahoobiga minema lüüa.