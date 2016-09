Äsja Barcelonas võistelnud Eesti edukaim kulturist Ott Kiivikas kohtus oma noorema tütre Emiliaga, kes elab emaga Hispaanias.

„Viimati saime kokku juuni alguses, kui nad ära kolisid,“ ütleb Kiivikas. „Eks me iga nädal muidugi helistame, aga vahetut suhtlemist ei asenda millegagi. Kõige parem oli see, et tütar elas lava ääres mulle kaasa. Puhtemotsionaalselt kujunes eelmine nädalavahetus imeliseks. Mul oli üks vaba päev ja siis tutvusime Barcelonaga, mis on ilus linn. Nii et see polnud tavaline võistlusreis. Nüüd oli ka natuke puhkust ja perega koosolemist. Väga vahva!“

Emilia elab eksmaailmameistrist ema Nataljaga Benidormi lähedal. Tänavu kevadel Eesti karikavõistlustel laste fitnessis lavale astunud üheksa-aastane piiga hakkab Hispaaniaski akrobaatikatrennis käima.

Isaga kohtub Emilia jälle novembri alguses, kui Benidormis peetakse kulturismi ja fitnessi MM. „Siis võtan kaasa ka vanema tütre ja nad saavad üheskoos mind ergutada,“ lausub Kiivikas. „Erika Salumäe (kahekordne olümpiavõitja – toim) elab samuti sealkandis, ta lubas ka võistlust vaatama tulla.“