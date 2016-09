Kiivikas imetles Schwarzeneggerit juba noore poisina, kui polnud lemmikalaga kokku puutunudki. Esmalt mõjusid tiivustavalt filmid, kus Austria päritolu atleet peaosades mängis.

„Veel enne, kui kulturismiga tegelema hakkasin, vaatasin Arnoldi filme,“ meenutab Kiivikas. „Mulle sümpatiseeris tema musklis keha. Sain aru, et meesterahval peavad olema lihased. Sealt tuli inspiratsioon hakata treenima.“

Loomulikult on Kiivikas hästi kursis Schwarzeneggeri karjääriga. „Pole vist ühtegi kulturisti, kes ei ole ta elulugu lugenud. 1990. aastate alguses ilmus see tõlkeloona ajakirjas Atleet. Arnold on küll teist tüüpi kulturist kui mina, kakskümmend sentimeetrit pikem, aga võtsin teda kui edukuse etaloni ja liikumapanevat jõudu.“

Arnold Classicut hakati korraldama 1989. aastal USAs ja algul käisid laval vaid profid. „Ma olin kohal, kui toimus esimene amatööride võistlus,“ märgib Kiivikas. „See on üks suurtest jõuproovidest, mille võitmisest unistab iga kulturist. Need on nagu tennise Grand Slam turniirid.“

Esimest korda osales Kiivikas Arnold Classicul neli aastat tagasi ja sai kehakaalus -90 kg seitsmenda koha. Tänavu võistles 39aastane eestlane viis kilo kergemate atleetide hulgas.

Kehakaalu langetamiseks pidi Kiivikas päris palju vaeva nägema. „Pärast hommikusööki, kui Tallinnas lennukisse istusin, kaalusin täpselt 88 kilo,“ avaldab ta. „Õhtul, kui Barcelonas kaalule astusin, olin täpselt 85 kilo. Päeval jooksin linnas, suusamüts silmini peas ja dressid seljas. Ilm on seal siiani soe.“

Kergemasse kaalukategooriasse sissepressimine on Kiivikase jaoks siiski tavapärane rutiin. „Täna hommikul kaalusin 88,5 kilo, aga see on pärast võistlust,“ selgitab ta teisipäeval. „Tähendab, mu normaalne kaal on 90. Kuid tulemused näitavad, et 85kiloste meeste hulgas võistlemine on õige. Samas olgu öeldud, et absoluutarvestuses oli -85 kg võitja -90 kg võitjast eespool.“

Kiivikase jutust selgub, et Arnold Classic Europe on pisut eksitav võistluse nimi. Nimelt osales mainekal mõõduvõtmisel 1400 sportlast 64 riigist, teisisõnu oli võistlejaid ka väljastpoolt Vana Maailma piire.

„Taseme poolest on see EMi ja MMi vahepealne võistlus,“ lausub Kiivikas. „Minu kategoorias oli iraanlasi, Katari ja Alžeeria esindajaid. MMil riisuvad just Araabia riikide kulturistid piima pealt koore. Kohal olid ka hispaanlased ja itaallased, kes on MMidel finaalis olnud.“

Kulturistide etteasted toimusid EXPO messikeskuse alal ja publikuhuvi oli tohutult suur. „Kogu aeg oli täismaja,“ kinnitab Kiivikas. „Proffide võistlus peeti eraldi, käisin ka seda vaatamas ja tegin väikse video.“

Kiivikas jätkab Eestis vinget võiduseeriat

Kiivikas on tänavu pikalt heas vormis püsinud. „Pärast EMi, mis oli maikuus, ma end lõdvaks ei lasknudki. Tippvormis olin augusti algul Baikali ääres. Kui järgmine võistlus on poolteist kuud hiljem, siis annad vahepeal ainult natuke järele.“

Visa spordimehena on Kiivikas jõudnud maailma absoluutsesse tippu. „Praegu on olukord selline, et lähen võistlusele, seisan laval ja keegi ei ütle: kuule, mees, sa ei sobi siia,“ pajatab ta muheledes. „Nüüd on lõikamise aeg, tuleb võistlustel kohal käia ja võtta, mida võtta annab.“

Sel nädalavahetusel astub Kiivikas lavale Prahas ja seitse päeva hiljem Lahtis. Seejärel võtab väikse mõttepausi ja otsustab, kuidas valmistub novembrikuiseks MMiks. Kindlasti tahab ta kohal olla Eesti meistrivõistlustel, mis peetakse 29. oktoobril.