Mitte kunagi varem pole ühegi erakonna sisevõitlust nii lähedalt lubatud vaadelda. Kuidas käib Eesti suurima erakonna võimuvõitlus tegelikult? Mis asi on tagatoa kokkulepe? Millised mängud on poliitikas lubatud ja millised lahterdatakse alatuks? Radar on nelja kuu jooksul jälginud olukorda Keskerakonnas.

“Võib öelda, et see, mida me erakonnas teeme, on võimu ülevõtmine. Kui me just tahame nii dramaatiliselt läheneda,” lisab Enn Eesmaa.

“Aeg on noorematele erakonna juhtimine üle anda,” põrutab Kalle Klandorf.

Et üldse aru saada, miks asjad erakonnas viisid suure lõheni, tuleb alustada sellest, miks läks nii, et Mailisest, kes on 18 aastat kuulunud Keskerakonda, sai üldse Savisaare oponent.

“Minul ei ole mingit isiklikku vihavaenu kunagi olnud,” räägib Reps. “Olen olnud Edgari kõrval. Olen olnud väga Edgari kõrval. Ka nendel hetkedel kui inimesi tema kõrval oli väga vähe. Veel aasta tagasi, kui ta oli üsna raskesti haige, siis ta ise valis, kellega ta suhtles. Mul oli tol hetkel au paljudest asjadest temaga rääkida. Kuni viimase hetkeni oli mul lootus, et me suudame Edgar Savisaarele tagada selle, et ta omale vääriliselt lahkub erakonnast väärikalt. Täna tundub, et kahjuks see tuleb samm-sammuga, aga ikkagi hääletuste teel. Edgar on väga must-valge inimene. Tal on need inimesed, kes teda toetavad ja need inimesed, kes teda ei toeta. Ja kui sa mingil hetkel oled mingi tema otsuse suhtes kriitiline, siis sa üldjuhul teda enam ei toeta.”

Mailis räägib siin loo, kuidas enne peaministrikandidaatide debatti tekkis neil mõte, et Kadri Simson oleks kõige vahvam peaministrikandidaat üldse, siis Edgar Savisaar tõlgendas seda nii, et tema erakonna esimehena on tagaplaanile jäetud. “Ja sealt meie veelahe läks,” sõnastab Reps probleemide algust. Pärast seda ei suhtle nad omavahel, ei helista üksteisele, teretavad vaid viisakalt, kui kokku trehvavad.

Sama seis on Kadri Simsoniga. “Mul temaga suhteid ei ole,” sõnab ta Savisaare kohta. “Mul ei ole temaga praegu enam suurt midagi rääkida.”

Mailis Repsi võit erakonna sisevalimistel juuni alguses Edgar Savisaare üle, tuli kõige suurema üllatusena ilmselt Edgarile endale. Savisaar pole mees, kes läheks teist kohta püüdma. Tundub, et Savisaar oli ainus inimene, kes ei teadnud, et ta võib Mailisele kaotada.

Seda kinnitavad ka teised presidendikandidaadid, kellega Mailis vahetult pärast Keskerakonna volikogu oma esimesele presidendikandidaatide debatile läks.

“Minule isiklikult ei tulnud Savisaare kaotus Repsile üllatusena, “ sõnab presidendikandidaat Mart Helme. “Just sel päeval, kui Keskerakond omale presidendikandidaati valis, rääkisin ma mõne Keskerakonna parlamendisaadikuga, kes avaldasid arvamust, et Savisaarel ei pruugi hästi minna. Ja kui ma olen nüüd tagantjärele küsinud, kuidas see asi ikka nii läks, siis on väga selgemõtteliselt öeldud: Savisaar on isolatsioonis. Ta ei valda informatsiooni, informatsiooni talle viijad tahavad olla talle meele järele ja annavad talle seetõttu informatsiooni, mis Savisaart ei vihasta ega kurvasta.”

“Need abilised, kes täna Edgar Savisaarel seal on, ei tunneta enam olukorda erakonnas sees,” lisab presidendikandidaat Eiki Nestor.

“Täna pigem on see, et tal on lähedal mingid inimesed, kes annavad nõu, aga kes kuulavad liigselt kuulujutte,” selgitab Kalle Klandorf. “Ja püüdes omakasu lõigata kuulujuttude pealt esitavad neid Savisaarele nii, nagu need ei ole.”

Kalle Klandorf on Savisaare pikaaegne sõber, nende tutvus on pikk ligi 30 aastat. Ta oli Savisaare lähedane sõber kuni märtsini, kuid siis läks tema arvamus fraktsioonis toimuva kohta Savisaare omast lahku, mis tegi temast Savisaare silmis automaatselt vastase.

“Mina olen suhtunud Edgar Savisaarde kogu aeg kui oma kaitsealusesse,” räägib Klandorf. “Ma töötasin eriteenistuses tema heaks, olin tema turvamees ja kogusin informatsiooni. Ma olen teda alati, kui hoolealust hoidnud. Ja täna ma näen, et minu hoolealune vajab veel rohkem toetust, kui eelnevatel aegadel. Ma olen püüdnud seda seletada ka temale, aga kui inimesel on oma arvamus, siis ma sinna kätt vahele ei saa panna.”

Klandorf kinnitab, et Edgar Savisaarel on kombeks endale lähedaste inimeste puhul hakata neid mingil hetkel kahtlustama, aga äkki nad töötavad mulle vastu? “Eks ma isegi olen neid olukordi kõrvalt näinud ja ka ise läbi elanud. Aga kui inimene saab informatsiooni teatud isikutelt, kellega ta ainult suhtleb, siis see informatsioon on alati ühepoolne. Ta võtab kogu informatsiooni, mis talle sisse tuleb, liiga tõe pähe.”

“Erakonnas toimuva kohta peaks teda kursis hoidma peasekretär,” selgitab Kadri Simson. “Aga see ongi mõnevõrra keeruline, sellepärast, et peasekretär on erakonnas väga värske inimene. Suurt osa inimesi ta ei tunne ja seetõttu kogu info, mida ta tuua saab, on pealispindne.”

Sel hetkel oli Keskerakonna peasekretäriks veel Oudekki Loone, kes määrati selleks mai lõpus. Pühapäeval Loone vallandati.

“Infomüra,” võtab Klandorf Savisaare probleemi ühe sõnaga kokku. “Kui ma kuulen, et keegi inimene minu kohta väga pikalt ja halvasti räägib, siis ma ka ei näe põhjust suhelda temaga enam.”

Klandorf pakub, et Savisaare lähiringi kuulub hetkel 4-6 inimest. Ehkki Hundisilma jaanipeol oli sõpru kutsutud oluliselt rohkem. Hundisilma jaanipidu oli sel aastal märgilise tähendusega. See oli omamoodi lakmuspaber. Kes sinna läks, oli Savisaare pooldaja. Kes ei läinud, toetas muutuste tiiba ja Mailis Repsi. Seejuures on huvitav märkida, et ka erakonna enda inimesed vaatasid suure huviga, kes kohale läksid ja kes mitte, sest tüli kõrghetkel polnud paljude erakonnakaaslaste orientatsioon teada.

“Minulgi ei olnud seekord kutset nagu paljudel teistelgi,” kõneleb Enn Eesmaa. Mailis Reps näiteks on eelneval 17. aastal alati kutse saanud, kuid seekord esimest korda mitte. Eesmaa kinnitab, et temaga on laias laastus sama lugu ja sõnab veel, et talgi oli huvitav meediast vaadata, kes siis jaanitulel käisid.

Nii nagu Savisaar on talle oleva informatsiooni põhjal otsustanud kõrvale lükata pikaaegse sõbra Kalle Klandorfi, on ta sarnaselt käitunud oma lapsepõlevasõbra Aadu Mustaga. Kes mäletab, siis eelmise aasta novembris Keskerakonna kongressil kandideeris Aadu tütar Kadri Simson Edgari kõrval Keskerakonna esimeheks. Kadri küll toona kaotas, kuid miskipärast hävitas see Aadu Musta ja Edgar Savisaare omavahelise lähedase suhte.

“Aadu Must oli kogu kongressi aja väga delikaatne,” räägib Mailis Reps. “Ta isegi ei soovinud osaleda nõupidamistel kui me arutasime, kuhu piirkondadesse Kadri võiks minna kampaaniat tegema. Ta loomulikult toetas oma tütart, aga korduvalt ja korduvalt rõhutas, et Edgar on tema lapsepõlvesõber ja läbi aastate kõige parem sõber. Kadrigi ütles, et ärme Aadut igale poole kutsu, sest Aadu ei taha. Aga Edgari jaoks, nagu ikka, asjad on must-valged. Edgar võttis väga vaenulikult seda, arvas Aadu selgelt oma sõprade hulgast välja. Aadul lõppes see haiglas olekuga. Ta võttis seda väga isiklikult. Ma ei ole päris kindel, kuidas Edgar Savisaar seda võttis, aga igal juhul tänaseks on see sõprus lõppenud.”

“Inimestel, kellel on olnud väga lähedane side - on olnud solvumisi, võib-olla ka andestamisi - on see valdkond, kuhu ma ei läheks sügavale kaevama,” põhjendab Aadu Must, miks ta ei taha oma suhteid Savisaarega kommenteerida.

Olukorras, kus partei on jagunenud leerideks, ootaksid paljud erakonna liidrilt lepitust. Või midagigi, mis sellele viitaks. Selle asemel kutsuvad Savisaare leeri inimesed hoopis kokku koosolekuid, mille päevakord on pehmelt öeldes küsimusi tekitav.