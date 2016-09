Hiiu staadioni reklaamidega seoses kuriteokahtlustuse saanud Põhja-Tallinna vanem Raimond Kaljulaid otsustab lähipäevil, kas läheb kaitsepolitseisse ütlusi andma, mis võib aidata tal süüdistusest pääseda.

Möödunud nädalal kapos käinud Kaljulaid keeldus ütluste andmisest, sest analüüsib olukorda oma kaitsjaga ega välista ütluste andmist hiljem. "Arutame asja kaitsjaga. Ma ei ole otsustanud, et lähen, kuid ei välista, et lähen kaposse täiendavaid ütlusi andma," ütles Kaljulaid. Riigi peaprokurör Lavly Perling ütles Eesti Päevalehele, et ta peab võimalikuks, et Edgar Savisaarega seotud kriminaalasjas mitu kahtlustuse saanud või veel saavat ametnikku pääsevad süüdistusest.