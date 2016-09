Tänavu on valitsuse korraldusega Eesti kodakondsusest vabastatud kokku 3930 inimest. Politsei- ja piirivalveamet on juuni lõpu seisuga teinud kodakondsuse seaduse alusel 1057 kodakondsuse kaotanuks lugemise otsust.

See tähendab, et need inimesed on saanud naturalisatsiooni korras Eesti kodakondsuse ja seejärel võtnud vastu muu riigi kodakondsuse, selgitas siseminister Hanno Pevkur riigikogus. Valitsuse korraldusega on Eesti kodakondsusest vabastatud 3930 inimest. Need on Eesti kodanikud, nii sünnijärgsed kui ka naturaliseeritud, kes on ise taotlenud Eesti kodakondsusest vabastamist seoses muu riigi kodakondsuse saamisega.