Järjekordne Hollywoodi armulugu on purunenud: näitlejad Naomi Watts ja Liev Schreiber teatasid esmaspäeval lahkuminekust. "Oleme paari viimase kuu jooksul jõudnud järeldusele, et perena on meil kõige targem jätkata, minnes paarina lahku," seisab 11 aastat koos olnud Naomi ja Lievi avalduses.

Aastaid vabaabielus elanud paaril on kaks poega: Sashaks hüütav Alexander Pete (8) ja Samuel Kai (7). Ajakirja People allikas, kes on puutunud Lieviga kokku telesarja "Ray Donovan" võtetel, teab rääkida, et kuulsa tandemi suhe on juba ammu karil olnud.

Watts (47) ja Schreiber (48) tutvusid 2005. aastal Metropolitani kunstimuuseumi ballil, kui Naomi mehe tantsima võttis. Liev rääkis hiljuti meesteajakirjas Esquire, kuidas näitlejatar oli paistnud talle valguskiirena. Hiljem klubis ei julgenud Liev enam Naomile läheneda, sest naist ümbritsesid Hollywoodi suurkujud Sean Penn, Benicio Del Toro ja teised meesnäitlejad. "Olin vist sabinas ja mul oli seal väga piinlik olla," rääkis Schreiber.

Aga kui ta klubist lahkuma hakkas, jooksis Naomi talle järele ja andis oma telefoninumbri.

Järgmine päev läksid nad kahekesi muffineid sööma. "See oli hästi totakas – väga romantiline. Ja me suudlesime. See polnud pikk suudlus, aga selline: uhh! Siis sõitis Naomi Los Angelesse tagasi ja ma kirjutasin talle kogu aeg. Hästi palju e-kirju. Ma vist võrgutasingi ta e-kirjadega."