Lasnamäel 41aastase mehe surnuks tulistamises kahtlustatava politseiniku isa tõdeb, et toimunu oli väga ootamatu. Politseiniku peret tundva Elva mehe sõnul on vanematel poja teo pärast topeltraske, kuna nad on jumalasse uskuvad ja ülimalt südamlikud inimesed.

Möödunud reedel leiti Lasnamäe kortermaja trepikojast sama maja elaniku, 41aastase mehe kuulihaavaga surnukeha. Kahtlustatavana peeti kinni Põhja prefektuuri politseinik Rando (29). Kahtlustatav elas samuti selles majas, oli alkoholijoobes ega täitnud tööülesandeid.

Kiirreageerija Rando veetis lapsepõlve Elva linnakeses, kus ta 10 aastat tagasi ka gümnaasiumi lõpetas. Ühe tema kunagise õpetaja sõnul ei õppinud poiss küll neljadele-viitele, kuid sai ilusti hakkama. "Kindlasti ei olnud ta nende hulgas, kellelt võinuks oodata enda purju joomist," viitab ta sellele, et politseinik oli kinnipidamise hetkel purjus.

Tulistamises kahtlustatava politseiniku isa ütleb, et kuni uurimine käib, ei saa ta midagi öelda, kuid asjaolusid ta ka ei tea. "Poeg elas teises linnas. Ma ei tea, kas ta võis alkoholi tarvitada," ütleb isa.

Šokk on suur, kinnitab Rando kunagine naabrimees. "Tulistajat tundsin muidugi vähem, sest vanusevahe on meil suur, aga tema emast ja isast saab rääkida ainult ülivõrdes. Mõlemad kuuluvad koguduse juhtkonda. "Et tulistaja on meie kauaaegne naabrimees, on ääri-veeri juba rääkima hakatud. Väga õudne lugu! Ei teagi, kas tema emaga tänaval kokku trehvates tasub juhtunut üldse mainida või pigem teha nägu, nagu ei teaks midagi."