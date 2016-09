Tänavuse aasta esimese kuue kuu kuluhüvitistest selgub, et Mihhail Stalnuhhin liisib jätkuvalt sama autot, ent liisingumakse on tunduvalt väiksem. Osalt on põhjus seegi, et riigikogu juhatus muutis vahepeal mängureegleid ehk liising võib olla maksimaalselt 450 eurot kuus. Kui mullu kasutas Stalnuhhin ühel kuul isegi 849 eurot liisingumakseks, siis tänavu on summa olnud 450 eurot ja märtsis ning aprillis 300 eurot.

Aasta on möödas ajast, kui meedia laialt kajastas, et Mihhail Stalnuhhin liisib rahva raha eest linnamaasturit Honda CR-V, millega ta ise ei sõidagi. Eesti Päevaleht kirjeldas, et riigikogulase abikaasa Irina Stalnuhhina sõidutab kodulinnas Narvas sellega ennast. Kui Stalnuhhin parajasti riigikogus sõna võttis, seisis auto hoopis Narvas Pähklimäe gümnaasiumi ees, kus Irina Stalnuhhina töötab matemaatikaõpetajana.

Stalnuhhin on esitanud riigikogu kantseleile hüvitamiseks ka kümneid bussipileteid Tallinna–Narva liinil. Kütust on ta kuluhüvitiste eest tankinud seitsmel korral.

"Kuigi mul on muid tööga seotud sõite, tangin autot kuluhüvitise arvelt ainult siis, kui mul on Tallinna või Tallinnast sõit ning see on seotud vajadusega olla riigikogus," ütleb ta Õhtulehele.

Enda sõnul sõltub ta abikaasa ja vanema poja abist, kes riigikogulast väidetavalt sõidutavad.

Korraga on Stalnuhhin maksimaalselt tankinud ligi 46 liitrit kütust. Mees rõhutab, et iga sõit Tallinna on minimaalselt 430 kilomeetrit. Tema jutust tuleb välja, et mõnel kuul tema ja ta lähedased autoga vaid mõne üksiku pikema sõidu teevadki. Honda aastane läbisõit olla tema sõnul keskmiselt 11 000–12 000 kilomeetrit ehk umbes tuhat kilomeetrit kuus. Stalnuhhini sõnul oli sama suur läbisõit ka eelmistel autodel, mida ta on liisinud.

Päevaleht on kirjutanud, et varem liisis Stalnuhhin kuluhüvitiste eest Mitsubishi Outlanderit, mille eest maksis iga kuu 700–800 eurot. Auto sai hiljem väikese jääkväärtusega välja osta ja sellega sõitis edaspidi Stalnuhhini poeg.