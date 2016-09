Mitu riigikogulast on kuluhüvitiste arvelt lasknud kinni maksta toitlustusarveid, mille kuupäevad kattuvad või on lähestikku nende sünnipäevaga. Kas tegu on isikliku pidupäeva tähistamisega maksumaksja rahakoti arvelt?

7. juunil sündinud Enn Eesmaad teenindati päevake hiljem 278 euro eest. Kas tegu oli sünnipäevapeoga? Eesmaa kommenteerib, et rahvasaadikuid külastavad riigikogus pidevalt grupid, kellele pakutakse sageli ka toitlustust. "Arvan, et samalaadseid toitlustusarveid on riigikogu liikmetel kümneid, küllap koguni sadu, sest see on tavapärane praktika," sõnab Eesmaa.

17. juunil sünnipäeva tähistanud Dmitri Dmitrijev tellis kaks päeva varem toitlustusteenust 103,66 euro eest. Rahvasaadiku sõnul külastavad teda riigikogus valijad ja teised külalised, kellele ta võimalusel süüa pakub. Väiksemad arved maksab Dmitrijev kinni omast taskust, suuremad katab kuluhüvitiste arvelt.

"Need kohtumised toimuvad sõltumata sellest, millal on kellegi sünnipäev," rääkis Dmitrijev, jättes siiski mainimata, kes teda tol päeval riigikogus külastasid.

12. mail sünnipäeva tähistanud Marika Tuus-Laul võõrustas päev varem riigikogus külalisi 64,64 euro eest. Tuus-Laul ei täpsusta, kes tal tol päeval külas käis ning kas nad rahvasaadikut ka saabuva sünnipäeva puhul meeles pidasid. "Saadiku töö on mõeldamatu, ilma et me ei kohtuks inimestega," selgitab Tuus-Laul.