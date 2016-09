FC Infonet ja Nõmme Kalju pakkusid Lasnamäel Eesti jalgpallimeistrivõistluste 19. vooru järelepeetud kohtumises põnevusetenduse, mis päädis 2:2 viigiga.

Kahtlemata on säärane tulemus pettumus Kalju jaoks, kes asus Janar Toometi 3. ja Ats Purje 22. minuti väravatest 2:0 juhtima, kuid mängis viimastel minutitel edu maha. Suur roll eduseisu haihtumises oli Kalju poolkaitsja Artjom Dmitrijevi 68. minuti punane kaart.

Kümnekesi jäänud Kalju tõi küll kibekiirelt Purje asemel tippu Tarmo Neemelo, et pall paremini ees püsiks. Aga täna see ei toiminud. Infonet pani hea surve peale ning Ofosu Appiah (82. min) ja Jevgeni Harin (84. min) seadsid tabloole viigi. Kodumeeskond üritas veel maruliselt võiduväravani jõuda, ent sellele survele pidas Kalju vastu.

Tiitliheitlust silmas pidades tähendas too tulemus seda, et Kalju on jõudnud olukorda, kus kõik pole enam nende kätes. Kui Infonetiga on neil võimalik omal jõul võrdsete punktideni jõuda, sest meeskondi ootab veel üks omavaheline matš, siis Levadia püüdmiseks vajavad nõmmekad ka teiste abi. 100% iseenda saatuse sepad on veel vaid Infonet ja FC Levadia, kes kohtuvad laupäeval omavahel Kadriorus.

Kalju võõrustab laupäeval Sillamäe Kalevit, kuid ei saa mängukeelu tõttu kasutada Dmitrjevit, Eino Purit ega Maximiliano Ugget.