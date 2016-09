Kooli meditsiiniõega pahuksisse läinud ema ei ole hingerahu tagasi saanud ka pärast terviseametilt ja eksperdikomisjonilt hinnangu saamist.

"Ma olen elanud pikalt välismaal ja mul pole seal kunagi tulnud ette selliseid probleeme ja suhtumist nagu kodus Eestis!" ütleb ema. Tema krooniliselt haige poja koolis vaktsineerimisest sai alguse peadpööritav ja stressirikas sündmuste ahel, kuhu kisti ka politsei.

Laua taga istub muserdatud ema ja osutab laual olevale dokumendivirnale.

"See ei ole siin juturaamat. See on päriselt juhtunud. See on meie elu," ütleb ta.