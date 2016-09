Politsei puhumisreidil kinni peetud Paide vallavanem Veljo Tammik (IRL), kellel mõõdeti väljahingatavas õhus liitri kohta 0,13 milligrammi alkoholi, peab juhtunu tõttu vallavolinikele aru andma.

"Kahtlemata tuleb teha tõsised järeldused. Loomulikult ei oleks ma rooli istunud, kui oleksin arvanud, et midagi võib olla. Määr 0,13 mg/l on selline, mida ei tunne, järelikult ei saa edaspidi usaldada enesetunnet vaid aega, tuleb olla täiesti kindel, et kõik on korras," ütles Reopalus septembri algul reidil vahele jäänud Veljo Tammik Õhtulehele. "Kindlasti oli see esimene ja viimane juhtum minuga."

Varem on ta Järva Teatajale öelnud, et jõi öösel paar porterit, kuid hommikul sõitma asudes ei osanud arvata, et poleks tohtinud seda teha.

Vallavanema sõnul on ta politsei määratud 260eurose trahvi maksnud. "Kuna ka politsei pidas võimalikuks lahendada olukord kiirmenetluse korras, väärteo protokolli ei koostatud, ei pea ma tagasiastumist siiski põhjendatuks. Kuid vallavolikogu võib teisiti arvata," ütles Tammik.

Volikogu istung peetakse septembri lõpul, seal annab aru ka Tammik.