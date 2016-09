Nii mõnigi riigikogulane on otsustanud jagada oma arvamust ja mõtteid seoses endiselt kestvate presidendivalimistega. Pika postituse sellest on teinud näiteks Viktoria Ladõnskaja ja Andres Herkel. Lisaks möödunud laupäeva sündmustele, arutletakse tõsimeeli ka selle üle, kas Eesti võiks saada ka esimese naispresidendi.

Ladõnskaja kirjutab oma postituses täpsemalt viiest asjast. Esmalt sellest, et tal on kahju, et president valimata jäi.

Teiseks ei tunnista ta seda, et valimissüsteem oleks vale. „Nüüd räägitakse, et valimissüsteem on vale. Mina nii ei arva. See süsteem näeb ette, et erakonnad isegi kui nad ei taha teineteisega suhelda on sundolukorras ja peavad suhtlema ning tegema presidendivalimise puhul koostööd. See on selle laupäeva kõige suurem saavutus - paljud poliitikud nüüd astusid sammu tagasi, et kuulda mida teised arvavad. Järeldus: süsteem nägi justkui ette olukorda, kus erinevad erakonnad väldivad suhtlemist ja paneb neid sundolukorda, et tegutseda koos. See on ju õige!“ kirjutab ta oma postituses.