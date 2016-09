Trials ehk erinevatel takistustel turnimine on ilmselt enim tasakaalu nõudev motospordiala. Seitsmekordne maailmameister Dougie Lampkin tõestas, kui hea kehavalitsemine trialsis mitukümmend aastat tipus püsides tekib, kui võttis vastu teistsuguse väljakutse ja läbis legendaarse Mani saare ringraja üksnes tagarattal.

Mani saare ringrada on mootorispordis legendaarne ja seda mitte kõige rõõmsamatel põhjustel. Ühel ringil on pikkust 60 kilomeetrit ja et rada kulgeb olematute turvameetmetega külateedel, on viimase saja aasta jooksul hukkunud võistlustel peaaegu 300 mootorratturit.

Lampkini taoline oht õnneks ei ähvardanud – tema keskmine kiirus oli rada läbides 38 kilomeetrit tunnis ja nõnda kulus tal ühe ringi läbimiseks veidi üle pooleteise tunni.

"Oma kümme korda oleks ma peaaegu (esiratta asfaldile) pillanud ja olin kaks korda kindel, et nüüd kaotangi kontrolli. Tunnen praegu tohutut kergendust," ütles katsumuse kokkuvõtteks britt, kes oli viimased seitse kuud trikki planeerinud.