Õhtuleht: Mis lootus on presidendikandidaatidena sõelale jäänud Kersti Kaljulaiul ja Jüri Luigel (pärast intervjuud tegi riigikogu vanematekogu ametliku ettepaneku kandideerida presidendiks Kersti Kaljulaiule – toim) saada riigikogus presidendiks valituks?

Rein Toomla, politoloog: Arvan, et riigikogu oleks pidanud praegu meeleheitlikult otsima mittepoliitilist kandidaati. See tähendab, et ei tohiks olla erakondlik kandidaat. Neist üks on endine minister ja mõlemad on samas erakonnas olnud. Tekib küsimus, et miks IRL ei suutnud teistele erakondadele selgeks teha, et Allar Jõks kui mitte-erakondlik kandidaat on väga sobiv, ja kes peaaegu et osutuski valituks, aga nüüd pakutakse välja selgelt erakondlikku persooni.

Rahulikumatel aegadel oleksid mõlemad loomulikult sobinud, miks mitte! Aga praegune aeg on erakordselt ärev, kus riigikogu maine ja üldse kõikide poliitikute maine ei ole ju kuigi kõrge. Selleks, et seda mainet parandada, tuleks kindlasti otsida mittepoliitilist kandidaati. Endine minister, endine diplomaat, endine riigikogu liige jne presidendikandidaadina kukub läbi. Ei ole ju mingit garantiid, et teised erakonnad peaksid nõustuma ühe erakonna pakutud kandidaadi või kandidaatidega.

Ma väga loodan, et veel jookseb läbi paarkümmend nime ja et nende hulgas oleks ka mõni mittepoliitiline kandidaat. Nimesid nimetada ei ole sugugi keeruline, aga selle mittepoliitilise inimese juurde minemine ja ütlemine, et ole hea inimene ja hakka nüüd Eesti presidendiks, on küll palju keerulisem.