Presidendivalimiste lõputu trall häirib juba ka riigikogulasi. Vabaerakonna liige ja riigikogulane Artur Talvik on oma Facebooki postituses otsekohene ja sõnab, et riigikogus toimuvast on s*ta maitse suus. Samas postituses võrdleb ta kõike ka ühe anekdoodiga.

„Vabandage mu otsekohesus, aga sellest, mis viimastel päevadel RK-s toimub on sita maitse suus. Kurat, osad inimesed kistakse mitme kuu jooksul trussikuteni paljaks ja siis tuleb deus ex machina! See on maaaaaage! Selle peale tuletas mu üks sõber meelde vana anektoodi. Tsirkuse direktori juurde tuleb mees ja pakub talle uut super etteastet, mis võiks ta tsirkusel tohutult kuulsust tuua. Selleks oleks vaja koguda kõikide tsirkuseloomade pask suurde korvi, siis see korv tõmmata tsirkuse lae alla ja lasta lahti. Pärast pasaplahvatust astub lavale tema-üleni valges!“ kirjutab Talvik Facebookis.