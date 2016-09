Kui seni oli Euroopa Kontrollikotta Eesti esindaja saatmine praeguse koalitsiooni lahkarvamuste platsdarmiks ning võimuliidu kõigutajaks, siis paradoksaalsel kombel on sellest ametikohast saamas valimiskogu läbikukkumise järel erakondade koostöö sümbol – presidendiks kandideerimise ettepanek tehti sellel kohal olnud Kersti Kaljulaiule teisena lõppsõelale jäänud Jüri Luige kõrval.

Et kummalgi pole kõigi parlamendierakondade jäägitut toetust, saamaks kokku mitte ainult kandidaadi esitamiseks, vaid pärast ka riigikogus äravalimiseks 68 häält, tuleb vaid imetleda nende vaprust ja valmisolekut hoo pealt presidendivalimiste rongile peale (või hoopis ette?) hüpata. Praeguses olukorras pole mingit garantiid, et sõlmitud kokkulepped peavad valimiskasti juures salajase hääletamise käigus. Just see on teinudki raskeks juba eelvaliku langetamise nende kahe kandidaadi vahel, rääkimata siis valimiskasti juures käitumisest. Poliitikute motiividest on ju raske aru saada, et esmalt ise Luige nime välja käinud EKRE puhul peab Reformierakond nüüd neid veenma Luige kandidatuuri toetama. Ning hoolimata Kaljulaiule tehtud ettepanekust, ei pruugi ta saada kõiki hääli peaministrierakonnalt, kelle esimene eelistus olevat ikkagi Luik.

Nii ei ole endiselt mingit garantiid, et riigipea riigikogus üldse ära valitakse. Sest kellega on nii Reformi- kui ka Keskerakonna puhul võimalik vettpidavaid leppeid sõlmida, kui mõlemad erakonnad on lõhki? Või kuidas usaldada sotse, kes hakkavad toetama juba viiendat kandidaati? Seda külmem on dušš, kui kokkuleppest hoolimata otsustab keegi valimiskasti juures muuta ajaloo kulgu, nagu see juhtus laupäeval valimiskogus. Sel juhul tuleb seda võtta kui võimalust Eesti poliitilise süsteemi taaskäivitus teha.

Küllap saaksid mõlemad kandidaadid riigipea ametis sama edukalt hakkama nagu seni valimiskogus heidelnud viis kandidaati. Praeguste otsingute apoliitilisusest annab märku asjaolu, et mõlemal kandidaadil on erakondlik taust. Mõlemal on pikaajaline rahvusvaheline taust, Luigel suursaadikuna, Kaljulaiul ELi struktuurides töötades. See võib osutuda mõlema puhul üheks (kuid parandatavaks) miinuseks, kui uuelt riigipealt oodatakse senisest rohkem näoga just Eesti ja sisepoliitika poole seismist.

Küsimus, kuidas aga teha nii lühikese ajaga kindlaks, kas valitud kandidaadil on ka üldsuse toetus, on muidugi miljonit väärt.